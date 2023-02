Sport/Footmagazine disparaît des kiosques

Roularta a annoncé vendredi que le mensuel papier consacré au sport Sport/Footmagazine et son pendant néerlandophone Sport/Voetbalmagazine allaient disparaître des rayons des librairies. La dernière publication est programmée pour mercredi prochain. L'actualité sportive sera ensuite couverte dans des rubriques propres, intégrées aux hebdomadaires Le Vif et Knack, notamment par le biais d'articles "qui nécessitent plus de détails". La couverture sportive en ligne sera également étendue sur les deux sites internet des magazines.