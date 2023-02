Passer son permis de conduire sera plus cher au 1er  mars en Wallonie

Vu le niveau actuel d’inflation, les tarifs vont augmenter dès ce 1er mars. Ainsi, pour l’examen pratique du permis B, on passera de 36 € actuellement à 40 €. La hausse est plus modérée pour l’examen pratique et le test de perception des risques, qui passent de 15 à 16 € chacun. Le test sur les capacités techniques de conduite, nécessaire pour vérifier si les candidats qui veulent obtenir un permis de conduire provisoire de 18 mois sont aptes à conduire seuls.

Permis de conduire ©Eda

Mal au portefeuille

Les autres catégories qui n’avaient pas été indexées jusqu’ici verront également le coût des examens monter dans les mêmes proportions. On passe aussi de 15 à 16 € pour l’examen théorique cat AM, A et G, de 10 € à 11 € pour l’examen pratique complet cat AM et de 36 à 40 € pour l’examen pratique des catégories A/A1 et A2. L’examen pratique pour les engins agricoles (G) grimpe de 40 à 50 €. Dans les années à venir, l’indexation se fera automatiquement au 1er janvier pour l’ensemble des catégories.

Si elle fera un peu de mal au portefeuille des candidats au permis de conduire — qui coûte de plus en plus cher, surtout si on ne le réussit pas du premier coup et s’il faut passer par des cours en auto-école -, l’indexation sera la bienvenue pour les centres d’examen, où il est de notoriété publique que la filière permis de conduire n’est pas la plus rentable. Chez AutoSécurité, l’un des deux acteurs du secteur en Wallonie, on a fait passer l’an dernier 109 665 permis théorique B et 57 839 permis pratique B.

Plus cher à Bruxelles et en Flandre

Notons que le coût pour passer son examen de conduite en Wallonie reste moins élevé qu’en Flandre, où l’indexation automatique est appliquée à toutes les catégories depuis 2017. Avec l’indexation au premier janvier, le coût du permis théorique catégorie B est passé de 16 à 18 € et l’examen pratique de 43 à 47 €. A Bruxelles, les tarifs sont indexés automatiquement depuis 2018 pour le permis voiture, qui est fixé depuis janvier à 18 € pour le théorique, et à 42 € pour l’examen pratique.