Rappel de fromages de la marque "Société laitière de Vichy" pour présence de listeria

Les produits incriminés sont: le "Comtesse de Vichy cru" en formats 1,3 kilos, 550 grammes et 180 grammes, le "Gaperon de Vichy" (350 grammes) et le "Gaperon de Vichy à l'ail des ours" (250 grammes). Tous les lots sont concernés. Le "Comtesse de Vichy" porte les codes EAN 3760014990618 pour les pièces de 1,3 kilos, 3760014990625 pour les 550 grammes et 3760014990649 pour les 180 grammes. Le "Gaperon de Vichy" porte le code EAN 3760014990410 et le "Gaperon de Vichy à l'ail des ours" 3760014992049.