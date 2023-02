Toyota (à nouveau) double numéro 1 mondial en 2022

Hyundai-Kia complète le podium avec 6,85 millions de ventes (+1,4% pour Hyundai, +4,6% pour Kia) suite à la dégringolade de l’Alliance Renault-Nissan, qui payent notamment le lourd tribut de l’arrêt de leurs activités en Russie (-23,9% pour Renault ; -20,7% pour Nissan), à 6,15 millions.

Une quatrième place en outre fragile car les groupes Stellantis et General Motors n’ont pas encore divulgué leurs chiffres, et pointaient l’un et l’autre autour des 6,5 millions de ventes en 2021.

Et le modèle le plus vendu au monde en 2022 est…

Alors que la Golf s’est fait voler la couronne du marché européen, dans le monde, c’est aussi une Toyota qui rafle la mise: il s’est vendu l’an dernier 1,12 million de Corolla. Il faut dire que le modèle est diffusé aux quatre coins du monde.

Le nouveau C-HR sera fabriqué en Turquie.

La Corolla a aussi été le modèle le plus vendu par le constructeur japonais en Belgique, devant la Yaris et la Yaris Cross. Leader absolu sur le marché des véhicules hybrides à recharge automatique, Toyota se classe désormais au 6e rang des voitures nouvellement immatriculées en Belgique., avec une augmentation de 35% des ventes et une part de marché de 5,8% en 2022, qui est la plus élevée pour Toyota Belgique depuis plus de 20 ans. En 2023, la gamme sera élargie à la nouvelle Toyota Corolla dotée de la technologie hybride de 5e génération et par le lancement du nouveau Toyota C-HR, produit en Turquie, en version hybride et hybride rechargeable. En parallèle de la ligne de production des véhicules, l’usine turque de Sakarya va construire une ligne d’assemblage de batteries rechargeables d’une capacité de 75 000 unités par an au sein de son site. L’assemblage de batteries hybrides rechargeables débutera en décembre 2023 et entraînera la création d’environ 60 nouveaux emplois.