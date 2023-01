Voici le lien où introduire votre demande de prime pellet de 250 €

Pour que votre demande soit traitée rapidement, privilégiez la plate-forme électronique.

Mais tout comme les autres aides, il est également possible de rentrer une demande papier.

Attention ! Il existe 2 types de formulaires selon votre type de logement

Imprimez le formulaire ou demandez-le à votre distributeur et renvoyez-le complété et signé ainsi que ses annexes par courrier recommandé dûment affranchi pour le 30 avril 2023 au plus tard, à l’adresse postale suivante :

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale de l’Energie – Cellule prime Pellets 250 euros Boulevard du Roi Albert II 161000 Bruxelles

Pour plus d’informations concernant la prime pellet, rendez-vous sur la page du SPF Économie.