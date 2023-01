Chandeleur: 5 recettes de crêpes versions salées

Un repas complet

Un conseil que ne contredira pas Isabelle Tchekerol, propriétaire de la crêperie bretonne Pile et face à Huy, en province de Liège. Autodidacte de formation, elle a ouvert sa première crêperie en cité mosane il y a maintenant 16 ans. «Je souhaitais faire de la petite restauration en me différenciant des sandwicheries, explique la Hutoise. Les débuts ont été durs car les gens ne connaissaient pas assez le concept.» Une voie dans laquelle elle persévère et qui porte aujourd'hui ses fruits avec l'ouverture de sa troisième crêperie.

«Les crêpes salées ont évolué et ont trouvé leur place depuis quelques années. On ne mange plus uniquement des crêpes sucrées comme avant. Les gens sont aussi plus attirés par la Bretagne et cela leur rappelle peut-être de bons souvenirs ou ils ont simplement envie de découvrir autre chose.»

Pour Isabelle Tchekerol, une crêperie bretonne «reste de la petite restauration tout en proposant un repas complet. La pâte à crêpe salée est un produit de base, un peu comme une pâte à pizza. On peut mettre ce qu'on veut dessus tant que les ingrédients fonctionnent.» La seule limite sera votre imagination.

Où manger une crêpe salée?

Envie de déguster une crêpe salée et/ou sucrée? Voici quelques adresses: Pile et face à Huy (rue des Fouarges 8), Ty Breizh à Liège (rue Pont d’Avroy 28), La Mère Fillioux à Louvain-la-Neuve (place des Brabançons 1A) ou encore Les Délices du Grognon à Namur (rue du Pont 15). Envie de plus d’originalité? La crêperie créative Fleur de sel à Comines (rue du Fort 36) devrait titiller vos papilles. Et si ces adresses ne vous séduisent pas, n’hésitez à faire une petite recherche car les crêperies bretonnes ont désormais pignon sur rue pour ceux qui savent où regarder.

©M. studio – stock.adobe.com

Rien de plus simple que de réaliser une pâte à crêpe à la farine de sarrasin. Cette dernière vous servira de base pour vos recettes salées.

Pour quatre personnes, mélanger 330 g de farine de sarrasin avec 10 g de sel, un œuf et 75 cl d’eau.

Si votre pâte vous semble un peu très épaisse, ajoutez simplement un peu d’eau.

La forestière

©Fotolia

Un classique de la crêpe salée est la forestière.

Après avoir réalisé votre galette, placez au centre de celle-ci des champignons de Paris préalablement poêlés avec un oignon émincé.

Ajoutez quelques lardons ou dés de jambon, une poignée d’emmental, ainsi qu’un filet de crème pour l’onctuosité. Salez, poivrez, dégustez.

La norvégienne

©fox17 – stock.adobe.com

Voici une recette très simple à réaliser pour les amateurs de poisson.

Après avoir tartiné votre galette de fromage blanc, salez, poivrez et disposez du saumon fumé sur celle-ci.

Saupoudrez avec un peu d’aneth, fraîche si possible, et des zestes de citron vert pour relever le tout et apporter du peps à votre plat.

La végétarienne

©manuta – stock.adobe.com

Une crêpe salée gourmande uniquement avec des légumes? C’est possible!

Faites revenir des lamelles de poivron et d’oignon avec des champignons, du brocoli et des haricots.

Salez, poivrez et ajoutez un peu de sauce soja. Enfin, disposez sur la galette la poêlée de légumes. Et variez selon vos envies.

La sucrée/salée

©Mallivan – stock.adobe.com

Tartinez votre galette de sarrasin avec du fromage de chèvre.

Salez et poivrez le tout avant d’ajouter de la crème, des noix, des raisins secs et du miel liquide.

Isabelle Tchekerol présente ses crêpes avec les quatre bords légèrement repliés pour laisser un carré ouvert sur le centre de la galette.