Le parc automobile mondial de moins en moins coloré, mais les teintes se diversifient

Le blanc, le noir et le gris dominent complètement le marché. ©BASF color report 2022

Le groupe chimiste BASF, qui fournit une grande part des peintures automobiles dans le monde, indique toutefois ne pas compter les véhicules utilitaires. Les nombreux camions et fourgonnettes blanc et gris que vous pouvez voir ne comptent pas, et on imagine que si tous les véhicules étaient comptés, les couleurs achromatiques seraient encore plus représentées.

Cette tendance sobre s’accentue peu à peu : de 77 % en 2021 à 81 % cette année. BASF note aussi que les couleurs qu’il qualifie de “simples” comme le bleu et le rouge – qui sont toujours préférées aux autres après les achromatiques – sont aussi en perte de vitesse : elles ne représentant plus 13 % du marché à elles deux.

Mais que les amateurs de couleur ne désespèrent pas : BASF note que ses clients – les fabricants automobiles – optent pour une palette de couleurs de plus en plus diversifiée. Ainsi, à l’échelle mondiale, l’orange, le vert, le violet, gagnent du terrain, même s’ils ne dépassent jamais chacun 1 % des commandes. BASF indique que si de nombreuses couleurs ne sont pas indiquées car suffisamment représentées, le groupe chimiste note une diversité de couleurs de plus en plus grande. Le violet a par exemple réalisé une vraie percée en Amérique du Nord.

L’étude divise en effet le monde en régions, et l’Europe est incluse à un ensemble plus vaste comprenant l’Afrique et le Moyen-Orient, ensemble qui est d’ailleurs plus fidèle aux couleurs dites simples : “seulement” 77 % de teintes achromatiques, 16 % pour le bleu et le rouge réunis, et donc 7 % pour les autres teintes.