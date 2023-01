Inflation : les prix de l’énergie se calment alors que l’alimentaire continue de grimper, la preuve en 50 produits

Un niveau qui reste élevé par rapport à la situation que nous connaissions encore il y a quelques mois, mais la tendance est à la baisse depuis 3 mois après un pic en octobre dernier.

Pour l’énergie, Statbel note une baisse des prix de l’électricité et du gaz naturel par rapport au mois dernier. En prenant du recul, sur un an, l’énergie électrique n’est “que” 2,8 % plus chère, tandis que le gaz affiche même une baisse de -7,1 %. Les fortes turbulences de 2022 semblent se calmer, alors que ces produits ont été les moteurs de l’inflation l’année dernière. En décembre, Statbel notait que les baisses des tarifs de l’énergie étaient dues au paquet énergétique de base, sans lequel il y aurait une augmentation.

En revanche, l’inflation globale des produits alimentaires s’élève à 15,6 % sur un an. Et la tendance n’est ici pas du tout à la décélération. Pour s’en rendre compte, il suffit d’observer dans le détail quelques prix de produits : œufs, margarine, lait, beurre, yaourt, pommes de terre, pizza, quiche ou encore farine affichent tous des augmentations de plus de 25 % par rapport à l’an dernier.

Et les variations sur un mois sont aussi importantes pour le thé (+35 %), les céréales du petit-déjeuner (+16 %), les pâtes alimentaires et couscous (+15 %) ou le poisson frais (+13 %).

Sur une augmentation globale de 8,05 % de l’inflation, près de 3 % provenaient de l’alimentaire, moins de 0,5 % de l’énergie, principalement dû au fioul domestique et au bois de chauffage, qui restent à des prix records.

Ces quelques produits font partie des 50 que nous suivons mois après mois dans les données de Statbel et que nous recompilons dans le graphique ci-dessous. Il suffit de choisir un produit pour connaître l’évolution des prix enregistrés au cours de l’année écoulée et jusqu’à il y a 5 ans de cela.

Rappelons que la forte inflation qui nous a accompagnés pendant toute l’année 2022 a eu une conséquence directe sur la rémunération de nombreux Belges en ce mois de janvier 2023. L’indexation des salaires, qu’elle soit annuelle, trimestrielle ou mensuelle, a permis à de nombreux salariés de voir de nouveaux montants apparaître sur leur fiche de paie. Nous le montrions dans notre module comparatif, pour savoir combien vous deviez toucher ce mois-ci, avec l’indexation automatique.