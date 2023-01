La Russie, le nouveau paradis des marques automobiles chinoises

Des ventes doublées

Un départ précipité qui a profité aux constructeurs automobiles de Chine. La Russie entretenant toujours de bonnes relations avec ce grand voisin, elle a noué un partenariat pour l’assemblage et la distribution de modèles chinois sur son territoire. Une stratégie qui s’est concrétisée rapidement, les premières voitures chinoises étant sorties de l’ancienne usine Renault de Moscou dès le mois de novembre, faisant par la même occasion renaître le badge Moskvitch.

Mais Geely, Chery, Haval, les constructeurs chinois les plus importants, ont également multiplié leurs immatriculations dans le pays. De janvier à novembre 2022, elles sont ainsi passées de 8 235 à 16 138 unités. Un score qui leur permet de s’octroyer à présent 31,3% de parts de marché, soit près d’un tiers ! Bien que celui-ci soit toujours dominé par les marques nationales (Lada, GAZ, UAZ…), les marques chinoises sont meilleures pour générer de la valeur, étant positionnées sur les segments supérieurs, délaissés par les Occidentaux. En valeur ce sont donc les marques chinoises qui performent !

La Chine à l’assaut du plus grand pays du monde

Une sacrée opportunité, le marché automobile russe s’élevant à environ 800 000 immatriculations annuelles. Comme en France et en Europe, les constructeurs automobiles chinois ont le vent en poupe. Terminé les modèles bas de gamme et dangereux d’il y a vingt ans., les voitures chinoises sont désormais bien finies, technologiques, sécuritaires, et cassent les prix en plus de tout cela. Pour 2023, elles vont renforcer leur présence dans le pays, et l’on estime déjà leur part de marché à 35% dans les prochains mois. Une présence qui devrait s’affirmer davantage dans ces prochaines années, et modifier profondément le paysage automobile, russe comme européen.