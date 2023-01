« Ils font plus de mal que de bien » : pourquoi Test-Achats critique les burgers végétariens des grandes surfaces

D’après l’organisation des consommateurs, qui s’est intéressé à la saveur, la composition et le degré de transformation de 20 burgers végétariens vendus en grande surface, seuls trois d’entre eux ont obtenu un score supérieur à 58/100. « Un score d’autant plus regrettable qu’en 2021, 9 des 18 burgers végétariens testés avaient obtenu un meilleur score », précise Test-Achats.

Ce qui pose problème dans la majorité des cas ? La composition des produits. « Pour donner du goût et prolonger leur durée de conservation, les fabricants ajoutent trop souvent du sucre, du sel, de la graisse et des additifs, en plus de faire subir une transformation intensive aux plats préparés végétariens », explique Julie Frère, la porte-parole de Test-Achats. « Ces altérations classent les burgers végétariens dans la catégorie des aliments ultra-transformés, associés à des risques de cancers et de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et d’obésité. »

De même, l’organisation remarque également l’absence de certaines mentions, notamment la teneur en fibres, qui est pourtant de grande importance pour maintenir une alimentation saine. Résultat des courses : Test-Achats déconseille ces burgers plus d’une fois par semaine et lance un appel aux fabricants. « Nous demandons aux fabricants de prêter davantage attention à ce point afin que les personnes qui choisissent un mode de vie (plus) végétal n'aient pas à faire de compromis sur leur santé. »