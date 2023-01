Le prix du diesel en hausse ? « Tout dépendra de l’évolution de la météo »

« Le monde ne peut pas se passer du diesel russe actuellement, et avec cet embargo qui arrive, je crains que le marché du diesel se tende, que le prix parte significativement à la hausse et que pendant des mois et des mois, on se retrouve avec un prix plus élevé que ce que l’on a actuellement. » La sortie de Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège, dans les colonnes de « La Dernière Heure » n’est pas passée inaperçue, ce mercredi matin. Pourtant, au siège de la Brafco, l’entrée en vigueur de l’embargo russe sur ses produits pétroliers raffinés ne soulève pas encore d’énormes craintes.