Diesels recalés au contrôle technique: des solutions se préparent

Chez AutoSécurité, le taux de refus atteint en moyenne 6,32% des véhicules contrôlés, qui dépassent un niveau d’un million de particules fines (entre 250 000 et 1 million, on se contente d’un avertissement). En 2022, il y a eu 13 146 refus, sur 209 585 contrôles. Cette année, on est déjà à 1753 refus, sur 25 879 véhicules.

En Wallonie, le filtre à particules est contrôlé sur tous les diesels à partir de la norme Euro5b. Avec ce paradoxe que des véhicules diesels plus anciens, a priori plus polluants, continuent à rouler.

Le plus souvent, une visite chez le garagiste permet de résoudre le problème. La régénération du filtre à particules exige que, régulièrement, on fasse monter le régime moteur sur un long parcours, ce qu’omettent beaucoup de gens. En particulier les propriétaires de citadines qui, dans les années 2000, ont été poussés à acheter du diesel à coups de primes CO2.

Analyse complexe

Si le filtre ne fonctionne pas mieux, un nettoyage chimique plus complet du moteur, voire le remplacement de pièces s’imposent, mais cela ne suffit pas toujours. Parfois le problème paraît insoluble. Le filtre peut tout simplement être en fin de vie et il faut se résoudre à le remplacer. Une opération très coûteuse.

"C’est plus complexe que de dire simplement que c’est le filtre qui ne fonctionne pas. Cela demande une étude approfondie. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, la façon dont la voiture a été entretenue, dont on la conduit", prévient Filip Rylant, de Traxio, fédération du secteur des garages.

Avant de se présenter au contrôle technique, conseille-t-il, il convient que le moteur diesel soit à température, et pas en phase de régénération. Si un nettoyage moteur a été réalisé, ou des pièces changées, il faudra le roder. "Il est préférable de s’adresser à un garage qui est équipé des appareils adéquats, un analyseur cinq gaz, un mesureur de particules et un lecteur OBD. Tous les garagistes ne le sont pas ", dit-il.

Traxio a ainsi engagé un programme "Eco-Expert", visant à former les professionnels, via Educam, pour répondre à ce défi posé par les diesels, "indépendamment de la marque", souligne Filip Rylant. Les premières réunions ont lieu avec les grands groupes de garages. Les formations au label devraient débuter au mois d’avril.

Chiptuning

Jusqu’ici les constructeurs concernés ont plutôt eu tendance à rejeter la faute sur les autorités qui, dès juillet 2022, avant tout le monde, ont modifié les normes imposées lors du contrôle des gaz d’échappement. Mais ce discours ne peut satisfaire les clients. À l’inverse, parmi les facteurs qui peuvent influencer les résultats au contrôle technique, il y a aussi les modifications des configurations moteurs apportées par les clients eux-mêmes, via les puces électroniques, reconnaît Filip Rylant. "Si on fait du chiptuning, il est certain que le cycle de régénération et le fonctionnement du moteur sont influencés." La pratique est déconseillée. Mais une telle modification est indétectable au contrôle technique.