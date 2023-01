La prime pellet en Belgique disponible dès février, voici comment l’obtenir

Le porte-parole de Pierre-Yves Dermagne, le ministre fédéral de l’Économie, est revenu avec nous sur l’information relayée par l’Echo il y a une semaine : oui, dès février, les Belges pourront rentrer leur demande pour recevoir une aide financière de 250 euros pour l’achat de pellets. “Effectivement, il y avait encore un flou concernant la date pour rentrer cette prime. Le mois de janvier avait été envisagé avant de finalement fixer cela au 1er février afin d’être certain qu’il n’y ait pas de problèmes techniques.”

Où trouver les pellets les moins chers, comment les choisir, que faire des cendres… 5 questions par rapport au pellet

Comment rentrer sa demande pour recevoir

une prime de pellets ?

Dès le 1er février 2023, les personnes pourront faire leur demande sur le site du SPF Economie. Cette demande pourra être rentrée en ligne, ce qui devrait permettre un gain de temps pour la recevoir (contrairement, par exemple, au formulaire papier pour la prime mazout). Une version papier sera toutefois toujours possible.

Qui a droit à la prime ?

L’aide concerne les achats de granulés de bois de minimum 500 kilos en vrac : soit via un camion souffleur, soit via une palette. Ne sont pas concernés les achats par sac à la pièce. Et il vous faudra bien entendu la preuve de paiement ainsi que la facture de commande. La livraison doit être faite entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, le pellet doit être votre source de chauffage principale. Cela veut-il dire que l’aide n’est réservée qu’aux détenteurs d’une chaudière à pellets ? Non. Une personne, un ménage disposant d’un ou plusieurs poêles à pellets et dont c’est la principale source pour se chauffer peut rentrer une demande, nous confirme le porte-parole du ministre. Par contre, si votre poêle à pellet est un chauffage d’appoint, vous n’êtes pas éligible pour cette prime.

Comment l’État veut lutter contre la fraude à la prime

”On ne veut laisser personne sur le chemin”, précise Nicolas Gillard, le porte-parole du ministre. Cette prime pourrait-elle créer un marché parallèle et/ou le maintient de prix artificiellement très élevés ? Le cabinet du ministre Dermagne ne le pense pas. Les balises mises en place sont jugées suffisantes. D’autant que les infos concernant les demandes de primes seront croisées entre elles. En d’autres termes, il devrait être impossible de rentrer une demande pour du mazout et des pellets.

Notre consœur de l’Echo précise que des contrôles à domicile pourront être effectués.

Combien de ménages sont-ils concernés en Belgique ?

En Belgique, “1 % des ménages se chaufferait principalement aux pellets”, indique le cabinet du ministre fédéral de l’Économie. Mais à croire, le porte-parole de Pierre-Yves Dermagne, c’est une franche de la population qui sait se faire entendre. “À chaque fois qu’un article de presse sur les pellets est publié, on reçoit beaucoup de questions concernant cette prime.”