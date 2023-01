Les jeux à gratter progressent en Belgique au détriment du Lotto et de l’EuroMillions

Regroupant plusieurs valeurs sûres dont le « Win for Life », le « Subito ! » et « Cash », les jeux dits « instant » rognent chaque année sur les deux autres produits phares de la loterie nationale. Pour preuve, le chiffre d’affaires du Lotto a chuté de 6% en six ans tandis que celui de l’EuroMillions a baissé de 3% depuis 2016.

Lotto, EuroMillions & Co. : les Belges ont gagné près d’un milliard d’euros… en misant moins

« Les jeux proposés par la loterie nationale reposent sur trois piliers : le lotto, Euromillions et les jeux à gratter. Cela fait partie de notre stratégie de diversification qui nous permet à la fois d’avoir une croissance durable et d’amortir un éventuel choc qui viendrait frapper un de nos piliers, explique Jannie Haek, administrateur délégué et président du comité de direction de l’institution. Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé autour de nos billets à gratter pour faire croître durablement ce pilier. Aujourd’hui, l’objectif est atteint puisque nous sommes maintenant dans la moyenne des autres loteries européennes. À titre d’exemple, les produits « instant » représentent 47% des mises de la Française des Jeux. »

En 2022, le « Win for Life », le « Subito ! » et « Cash » ont fait 63 grands gagnants.