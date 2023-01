Prix, transactions, acheteurs : comment le marché immobilier a évolué dans votre province en 2022

Ainsi, d’après la Fédération du notariat (Fednot) qui s’est penchée sur les acquisitions de l’année écoulée, l’activité immobilière belge a reculé de 2% par rapport à 2021.

Plus forte en Wallonie (-2,1%) que dans les deux autres régions, cette tendance à la baisse a aussi été plus marquée durant le deuxième semestre de 2022, avec un recul de 7,1% par rapport aux six premiers mois de l’année.

Outre les prix élevés de l’énergie, la baisse de l’activité peut être notamment imputée à « la hausse des taux d’intérêt, le haut niveau d’inflation et la guerre en Ukraine », souligne Renaud Grégoire, le porte-parole de Fednot.

Dans un pays où la hausse du prix moyen d’achat des maisons (+8,2%) et appartements (+3,6%) a pourtant été plus faible que l’inflation, la Fédération du notariat confirme encore qu’acquérir un bien - 319.123 euros pour une villa et 260.300 euros pour un studio, en moyenne - n’est pas donné à tout le monde… surtout en Wallonie et à Bruxelles.

Prix immobiliers en (forte) hausse: comment la Wallonie a tiré profit du Covid

Alors que l’âge moyen d’un acheteur belge était de 39,2 ans en 2022, la proportion de jeunes propriétaires (moins de 30 ans) reste stable (28,3%) au sud de la frontière linguistique et diminue même dans la capitale où elle n’atteint que 21,5%.

Toutefois, si le marché immobilier belge n’a pas été aussi florissant qu’espéré, deux provinces ont bouclé 2022 avec un très bon bilan : la Flandre orientale et le Luxembourg.

Contrairement à Namur (-7,1%), le Brabant wallon (-4,9%) et Liège (-3,4%) où les transactions ont pas mal chuté dernièrement, l’activité de la verte province affiche la plus forte progression (+4%) de tout le pays.

Nouvel eldorado de l’immobilier wallon, le Luxembourg enregistre aussi les plus fortes hausses de prix moyen en Belgique depuis 2021 : +12,5% pour une maison (266.208 euros) et +10,8% pour un appartement (209.131 euros).

À l’inverse, et bien qu’elle reste la province francophone où les habitations (417.908€ pour une villa et 268.744€ pour un flat) coûtent le plus cher, le Brabant wallon marque le pas avec une augmentation du prix de ses biens inférieur à 5%.

L’importance d’un bon certificat PEB

Crise énergétique oblige, en 2022, les acquéreurs ont surtout investi dans des biens immobiliers disposant d’un bon certificat PEB.

« En Wallonie, les maisons moins énergivores (avec un certificat PEB compris entre A et D, NDLR) ont été vendues en 2022 à un prix moyen de 276.351 euros. Il s’agit donc d’un prix supérieur (+17,3 %) au prix moyen des maisons situées en Wallonie (235.615 euros). En revanche, les maisons plus énergivores (avec un PEB allant de E à G, NDLR) se sont vendues à 200.068 euros, soit à un prix plus faible que le prix moyen des maisons situées en Wallonie (-15,1 %) », souligne Renaud Grégoire, le porte-parole de la Fédération du notariat qui confirme que le constat est le même dans la capitale. « À Bruxelles, les maisons moins énergivores ont été vendues en 2022 à un prix moyen de 594.060 euros, soit 3 % de plus que le prix moyen des maisons situées dans la région (576 576 euros). »

En Wallonie, les maisons les moins énergivores ont représenté 35,1% des ventes en 2022 tandis qu’elles représentaient 18,5% des ventes à Bruxelles.