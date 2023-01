Les électriques en force dans le top 10 des voitures de société les plus commandées en 2022: découvrez le classement complet

C’est un constat : les entreprises commandent de plus en plus de voitures électriques pour leurs cadres et/ou leurs employés. D’après Arval, une société chargée d’offrir des solutions de leasing, le top 10 des voitures de société les plus commandées en 2022 est constitué de cinq véhicules entièrement électriques, trois hybrides plug-in et deux motorisations thermiques.