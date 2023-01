On connaît les voitures les plus fiables de 2022

Quatre données sont prises en compte par Euro NCAP pour réaliser ce palmarès. La sécurité pour les adultes, celle pour les enfants, la protection des piétons et l’aide à la sécurité proposée réalisent chacune un score sur 100, qui est compilé et donne un certain nombre d’étoiles à chaque véhicule. Un crash-test avec mannequins sert de base pour les différentes données, qui recensent des informations sur 65 véhicules, ce qui est un chiffre assez haut, surtout si on le compare aux années Covid (11 modèles testés seulement en 2020).