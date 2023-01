Non, tout le monde ne roulera pas en électrique en 2035

De nombreux pays du monde regardent de loin cette révolution électrique. N’empêche, la transition semble inéluctable. Ceux qui ne s’y inscrivent pas risquent de louper le coche, ou d’accumuler un solide retard. En novembre, la voiture la plus vendue en Europe était bel et bien électrique: le modèle Y de Tesla, une américaine, profitant de son lancement sur le Vieux continent. Certes, les électriques ne représentent encore qu’un faible pourcentage des ventes en Belgique (10,3%) mais leur percée est spectaculaire. En Norvège, 80% des voitures vendues en 2022 étaient électriques.

Surtout, la technologie est loin d’être aboutie et ses promesses sont grandes. Lightyear, entreprise néerlandaise qui veut démocratiser la mobilité électrique, vient de lancer les inscriptions pour réserver la première voiture solaire au monde. Mais le progrès viendra surtout des batteries solides. Avec une densité accrue, elles offriront pour un volume et un poids moindre bien plus de capacité de stockage. Et donc de kilomètres, avec des temps de charge minimum. Les matériaux utilisés (sodium plutôt que lithium) seront aussi moins sujets à polémique.

En attendant une mise au point qui prendra encore dix ans, de nombreux fabricants, chinois (Funeng, CATL,…) propose déjà des batteries semi-solides offrant une autonomie dépassant 1000 kilomètres, et pouvant être rechargées de 10 à 80% en dix minutes. De quoi faire oublier les angoisses actuelles des conducteurs pionniers.

Avantages: zéro émissions polluantes, agrément de conduite, charge possible à domicile

Inconvénients: surpoids, autonomie restreinte, temps de charge, prix élevés

Carburants de synthèse: l’ultime espoir des gros V8

Développer des carburants à partir de CO2 permettrait de sauver le moteur classique.

La production d’e-fuel par Porsche a débuté dans une région venteuse du Chili.

La voiture électrique ne fait pas l’unanimité. Elle a même de sérieux adversaires. Et si tous les géants automobiles proposent désormais des véhicules "zéro émission" dans leur gamme, la plupart continuent à plancher sur des alternatives. Les constructeurs établis sont, en fait, partagés entre l’aubaine d’un marché incroyable qui s’ouvre à eux — puisque s’impose dans un délai assez court le renouvellement complet du parc de véhicules, du jamais vu — et l’abandon des technologies essence ou diesel qui ont fait leur richesse au profit d’une fée électrique dont le cœur est conquis par de nouveaux acteurs qui concurrencent les grandes marques mondiales.

Face à une marche forcée, les scepticismes s’expriment. Ainsi, le patron du géant Toyota plaidait récemment pour que restent ouverts un maximum de possibles. Il faut dire que le leader mondial, qui a beaucoup misé sur l’hybride, a du retard à rattraper sur Testa ou ses rivaux chinois.

Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que le marché automobile est mondial et que la course précipitée vers l’électrique est surtout imposée par l’Europe pour diminuer les émissions de CO2. Affaire de nantis. Il faudra du temps avant que les pays peu développés cèdent aux mêmes sirènes.

Porsche sur le coup

C’est dans ce contexte que certains misent encore sur les moteurs thermiques qui ont fait le bonheur de générations de conducteurs, en développant des carburants de synthèse. C’est le cas de Mazda ou de Porsche (on comprend pourquoi), qui vient de lancer au Chili la production de e-fuel à l’aide d’énergie éolienne, et donc neutre sur le plan climatique. Bien sûr, brûler du carburant fabriqué à partir de déchets ou de biomasse, ou même de CO2 recapturé, ne diminue qu’à peine le facteur polluant du transport, mais pour ce qui est des quotas carbone, l’atout n’est pas à négliger. 1,3 milliard de véhicules à moteur à explosion roulent dans le monde, et tous ne vont pas disparaître du jour au lendemain.

Avantages: prolongation des moteurs classiques et des stations-service

Inconvénients: émissions polluantes, coûts de production élevés

Hydrogène: une solution de plus en plus affirmée

Rouler à l’hydrogène c’est aussi rouler électrique. Les deux évolutions peuvent aller de pair.

Toyota a lancé le développement d’un pick-up Hilux à hydrogène, sous une forme d’hybridation.

Si les véhicules électriques à batteries ont pris l’avantage, les recherches sur l’hydrogène, menées de longue date, n’ont pas été abandonnées pour autant. Plusieurs modèles sont déjà sur nos routes, comme le Hyundai Nexo ou la Toyota Mirai. BMW projette la production d’un SUV à hydrogène en série pour 2025.

On n’évoque plus guère l’utilisation d’hydrogène liquéfié comme carburant injecté dans les moteurs thermiques, mais bien d’alimenter une pile à combustibles embarquée. La voiture à hydrogène est donc, technologiquement, un véhicule électrique ou hybride. L’hydrogène constitue la réserve d’énergie du véhicule, et permet d’évincer des défauts inhérents aux batteries: poids élevé ou longueur des recharges. L’hydrogène pourrait être distribué, comme du LPG ou du GNL, dans le réseau de stations-service existant. En Corée, on utilise aussi l’hydrogène pour… alimenter les bornes de charge électrique en soulageant le réseau.

Bleu, vert ou rose

La solution est écologique. L’hydrogène se recombine à l’oxygène de l’air et produit l’électricité. Dès lors un véhicule à pile à combustible ne dégage que de l’eau. Mais la production même de l’hydrogène (dans le processus d’électrolyse inverse) est, elle, coûteuse en énergie. Pour ce qui est du CO2, ou encore du prix de revient, tout dépend donc de la méthode de production. On parle d’hydrogène bleu si c’est à partir du gaz naturel (en piégeant le carbone), d’hydrogène rose venant du nucléaire, et d’hydrogène vert s’il provient de la filière renouvelable. Une production à partir du solaire est ainsi à l’étude dans les pays chauds d’Afrique, à un prix de revient qui serait moins cher que le baril de pétrole.

Ne rêvons pas, la voiture électrique à batterie connaîtra encore bien des développements et il est trop tôt pour dire qui sortira vainqueur, mais pour des véhicules lourds qui parcourent de longues distances (camions, bateaux, trains, avions…) l’hydrogène paraît la solution adéquate.

Avantages: plein rapide, autonomie élevée

Inconvénients: hautement explosif, coût de production