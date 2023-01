Volkswagen dévoile sa berline électrique ID.7 à Las Vegas

Grand écran et réalité augmentée

Un écran plus grand que dans les autres modèles ID.

Sous cette originale peinture, on peut néanmoins avoir un bel aperçu de la voiture et de son habitacle, laissé, lui, sans camouflage. On y retrouve le même épurement que dans les autres modèles ID, avec toutefois un écran plus grand, de 15 pouces, et un afficheur tête haute en réalité augmentée. L’ID.7 inaugure également un système de chauffage évolué, avec notamment des flux d’airs indirects et ciblés (sur les mains par exemple).

Grande autonomie

VW promet une autonomie de près de 700 km.

Construite sur la plateforme électrique du groupe Volkswagen (MEB), la même que celle des ID.Buzz, Skoda Enyaq IV et Volkswagen ID.5 notamment, l’ID.7 pourra compter sur son aérodynamisme bien plus soigné pour offrir la meilleure autonomie de tous les modèles partageant cette base. La marque vise les 700 kilomètres. En tant que grande berline, elle prendra de facto la place de la Passat, véritable institution de la gamme sur le déclin, dont la production de la carrosserie berline a été interrompue voilà un an déjà.