En Belgique, une voiture neuve sur trois est électrifiée

Le diesel au plus bas

Au total des deux catégories, plus d’un quart (26,5%) des voitures neuves peuvent donc être branchées sur une prise de courant. Un fameux challenge, alors que le réseau de bornes de recharge est encore balbutiant dans notre pays. À celles-là, il faut encore ajouter les motorisations hybrides non rechargeables (HEV), qui progressent plus légèrement pour représenter 7,5% des immatriculations de voitures neuves. Ce qui donne un total d’une voiture sur trois motorisée par une batterie.

Le moteur essence reste pour l’instant majoritaire en Belgique mais, pour la première fois depuis 2017, sa part de marché descend sous la barre des 50%. Quant au diesel, il poursuit sa folle dégringolade entamée en 2018, quelques années après le "dieselgate". Alors qu’il caracolait en Belgique avec 78,9% de parts de marché, le moteur diesel ne représente plus que… 16,3% des immatriculations de voitures neuves en 2022.

L’importance des voitures de société

La situation du marché belge est très particulière parce que ce sont les voitures de société qui en dictent le tempo. Et plus encore en 2022 qu’à l’accoutumée. Ainsi, alors que les immatriculations attribuées aux entreprises représentaient 57,7% en 2021, leur part est désormais passée à 61,9%. Dans un marché global en recul de 4,4%, avec 366 303 immatriculations seulement, les véhicules de sociétés progressent de 2,5%.

L’importance des voitures de société est encore plus frappante au regard de la poussée de l’électrification du parc automobile belge. Ainsi, 87,5% des voitures "full électriques" (BEV) neuves immatriculées en 2022 l’ont été par des sociétés ou des indépendants. Les particuliers ne représentent encore que 12,9% des pionniers de la future mobilité.

Même constat pour ce qui est des hybrides rechargeables: 91,4 des nouvelles immatriculations sont à porter au crédit des entreprises, pour seulement 8,6% de particuliers. Les possibilités de déduction fiscale jouent, évidemment, un rôle majeur, et de nombreuses entreprises ont passé commande de PHEV avant la fin d’année, en prévision des changements de législation, en janvier et juillet prochain. Ces véhicules n’étant pas encore livrés, ils influenceront les chiffres d’immatriculation 2023.

Le particulier reste timide

En matière d’électromobilité, les particuliers sont davantage tentés par la technologie des hybrides "autorechargeables". 54,6% des immatriculations de HEV sont le fait de particuliers, tandis que 79,4% achètent encore des voitures essence ou diesel. Ces motorisations thermiques classiques, qui dominent toujours les deux tiers du marché global, ne sont plus choisies qu’à 57,2% par les sociétés ou les indépendants.

La popularité croissante des voitures électrifiées permet au marché automobile d’atteindre, sur papier, un record à la baisse des émissions de CO2, se réjouit la fédération du secteur (Febiac). Sur un an, les émissions moyennes de CO2 sont tombées de 116,9 g/km en 2021 à 105 g/km en 2022 (mesures WLTP), soit une réduction de 10%.