Voici les marques de voitures les plus vendues en Belgique en 2022 (vidéo)

Fort de ces bons résultats, la marque allemande premium devance une nouvelle fois son compatriote Volkwagen dans le cœur des Belges. Avec 32 061 voitures immatriculées, VW recule de près de 6% mais conserve néanmoins d’assez loin la seconde place du marché.

C’est derrière que cela se bouscule. En forte progression en 2022 (+ 6,39%), c’est une troisième marque allemande, Mercedes, qui conquiert la dernière restant du podium, délogeant le français Peugeot, néanmoins en progression lui aussi, de quelque 2,3%.

Malgré de bons résultats en décembre, Audi, troisième marque premium allemande (décidément !) connaît un net recul (-8,29%) et doit se contenter d’une cinquième place. L’impact des immatriculations de voitures de société reste déterminant en Belgique, et les marques les plus "cossues" tirent les marrons du feu.

Toyota gagne 4 places

Sixième du classement, et première marque asiatique, Toyota devance Renault en 2022. Avec 21 262 immatriculations, le Japonais a réalisé un bond spectaculaire de près de 34%, quand le Français régresse de 7,5%, juste devant Citroën, lui aussi en net recul, de 8,65%.

Le groupe Renault se consolera avec les bons résultats de Dacia, qui poursuit une spectaculaire ascension (+ 10%) en termes d’immatriculations. En progrès de 13,6%, Kia est, cette fois, la première marque coréenne, à la dixième place du classement.

-34% pour Jeep

En 2021, la marque Hyundai devançait encore Kia(qui fait partie du même groupe constructeur) mais se retrouve assez loin, à la quinzième place seulement, derrière respectivement Ford, Volvo, Opel et Skoda. Toutes ces marques ont vu leurs immatriculations nettement reculer durant l’année écoulée, dans un marché automobile global à nouveau à la ramasse, mais dans une mesure moindre (en baisse de 4,4% par rapport à 2021). Mini se maintient mieux, à la seizième place. Sérieuses déconvenues aussi pour Fiat (-29,8%), Mazda (-27,15%) ou Jeep (-34%)

À l’opposé, très fortes progressions des constructeurs de voitures électriques, comme l’Américain Tesla (+46,81%) ou Polestar, pavillon suédois détenu avec Volvo par un groupe chinois (+73,5%). Encore plus spectaculaires sont les bonds au-delà de 100% d’autres marques chinoises: Link & Co, avec son original système de commercialisation, ou DFSK.

La pénurie de certains composants (électroniques en particulier) et les aléas de production, au niveau mondial, ont encore fortement pesé, en 2022, sur la disponibilité des véhicules. C’est un autre facteur primordial en 2022, et les chiffres d’immatriculations ne reflètent pas toujours l’état de santé des marques. Les carnets de commande peuvent être bien garnis, mais les véhicules absents pour le client.