Évolution des prix : beurre (+32 %), pain (+17 %), œufs (+33 %)… à quel point certains produits sont plus chers que l’année dernière

Les différents produits énergétiques continuent de tirer cette moyenne vers le haut. Pour le gaz, on parle d’une hausse de 73 % du prix par rapport à l’an dernier, tandis que l’électricité reste 35 % plus coûteuse qu’en décembre 2021. Précisons qu’à ce moment-là, les prix étaient déjà historiquement haut pour ces deux produits.

Par rapport au mois dernier, les prix du gaz naturel ont baissé de 3,5 % et ceux de l’électricité de 3,7 %. Ces baisses sont dues au paquet énergétique de base, sans lequel il y avait une augmentation pour les deux segments, note Statbel.

Les produits alimentaires, boissons comprises, ne sont pas en reste, avec des prix qui ont fait +14,5 % en moyenne sur un an.

Dans le détail, on parle de +33 % pour les œufs, +32 % pour le beurre, +28 % pour le lait entier, +26 % pour les pommes de terre, +17 % pour le pain ou encore +8 % pour le chocolat.

Ces quelques produits font partie des 50 que nous suivons mois après mois dans les données de Statbel et que nous recompilons dans le graphique ci-dessous. Il suffit de choisir un produit pour connaître l’évolution des prix enregistrés au cours de l’année écoulée et jusqu’à il y a 5 ans de cela.

Ces fortes hausses de prix et l’inflation enregistrée auront un impact sur le salaire de nombreux travailleurs en Belgique, grâce au mécanisme de l’indexation. Plus de 500.000 employés dépendant de la CP200 verront ainsi leur salaire augmenter de 11,08 % au 1er janvier 2023.

Outre la CP 200, d’autres secteurs encore possèdent aussi un système d’indexation qui prévoit une adaptation annuelle des salaires à l’inflation en début d’année. Les travailleurs de l’industrie alimentaire (10,96 %), du transport routier et logistique pour compte de tiers (10,96 %), de l’horeca (10,964 %), du commerce alimentaire (11,08 %), des assurances (11,1905 %) et de la gestion d’immeubles et des agents immobiliers (11,08 %) par exemple peuvent aussi s’attendre à une adaptation de leur salaire à l’inflation le 1er janvier.