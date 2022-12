Le Get27 va disparaître des rayons de certains magasins

L’objectif du groupe en pratiquant de la sorte : faire baisser les taxes de l’État sur le produit. Et on peut dire que l’économie n’est pas des moindres. En passant sous la barre des 18º, le groupe n’est plus taxé à 579,96 euros par hectolitre, mais seulement à 48,97 euros par hectolitre.

Un prix inchangé

Face à une telle diminution, Carrefour et Système U estiment que le groupe devrait baisser le prix de la bouteille. Sauf que, de ce côté-là, il n’y a pas de changement prévu. Chez Carrefour, la bouteille de 70 cl, moins alcoolisée, coûtera toujours 12,60 €.

Les deux magasins et Bacardi-Martini n’étant pas parvenus à un accord sur le sujet, Carrefour et Système U ont décidé de retirer la liqueur verte de leurs rayons.