Un tiers des Belges ne veulent pas d’une voiture électrique

Comment expliquer cette régression de l’adhésion à une mobilité électrique annoncée incontournable ? "Ce n’est pas ce à quoi on s’attendait. On pense que c’est dû à la crise économique et aussi énergétique", explique Leen Teunen, responsable du retail private banking chez BNP. Le prix élevé des voitures électriques actuelles reste en effet le principal frein à leur achat.

Parallèlement, quatre Belges sur dix (47%) disent souhaiter passer à une voiture électrique ou hybride d’ici 2029. Là encore, c’est moins que les 52% du sondage de l’année précédente. Mais ce taux reste quand même proche de la moitié des sondés.

Mieux en Flandre

Soulignons que les jeunes se montrent moins réticents que les aînés (26% contre 42% de résistance chez les plus de 55 ans) à envisager ce changement. Et que le taux d’adhésion à la voiture électrifiée est plus élevé en Flandre (51%) qu’en Wallonie ou à Bruxelles (42 et 41%). La communication faite au Nord du pays autour de la mobilité électrique, et notamment des zones d’exclusion des moteurs thermiques, pèse dans la balance de la persuasion. Tout autant que la fiscalité.

Les principales raisons évoquées pour faire le choix d’un véhicule électrique ou hybride seraient, dans l’ordre, une obligation légale, suivi de mesures fiscales avantageuses et des coûts totaux moins élevés pour la voiture électrique. La sensibilisation au climat n’arrive qu’en quatrième argument, mais il est néanmoins évoqué par un tiers des répondants.

La part des véhicules à moteur thermique reste prépondérante en Belgique: 78% l’utilisent. Et si une famille belge sur dix possède déjà un véhicule électrifié, il s’agit à l’heure actuelle essentiellement de véhicules d’entreprises.

Dans le domaine professionnel, la transition est en cours, accélérée par la fiscalité. Trois PME sur quatre, et deux indépendants sur trois, ont planifié leur passage vers les voitures électriques, et ils sont quatre sur dix à vouloir le faire en 2026 au plus tard. Seuls 20% des PME et indépendants indiquent ne pas vouloir effectuer cette transition.

Baisser le coût d’achat

La situation est très différente pour les particuliers. Seulement quatre voitures sur cent achetées par des particuliers sont des voitures électriques, selon Touring. "Si on veut accélérer le changement, alors il faut baisser le coût d’achat des voitures", estime Leen Teunen. Un prix à la baisse serait, pour 58% des sondés, le principal accélérateur de la transition électrique, les autres arguments évoqués dans le sondage étant liés à la facilité d’usage: une meilleure autonomie du véhicule (51%), une charge plus rapide (48%), un plus grand réseau de bornes (47%) ou le stationnement gratuit dans les villes pendant la recharge (40%).

Il convient néanmoins de noter que, toujours selon ce sondage, les automobilistes qui sont passés à l’électrique se montrent en général satisfaits: 75% par l’expérience de conduite, 68% par l’autonomie, 67% par le temps de charge et 59% par les frais d’utilisation. Reste à convaincre les autres de franchir le pas. Et les banques ont certainement un rôle important à jouer, estime la BNP.