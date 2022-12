Le Belge est preneur de crédits moins chers pour l’achat des voitures plus écologiques

Les banques ont donc un rôle important à jouer dans la transition électrique, encore boudée par un tiers des Belges qui ne veulent pas en entendre parler. 35% des sondés attendent un crédit moins cher pour l’achat d’un véhicule écologique, et 39% une prime d’assurance réduite. Ce qui est souvent le cas des omniums, en dépit des frais de couverture supplémentaires (estimés à 5000 €) inhérents aux véhicules électriques, affirme Edwin Klaps, directeur Non-Life chez AG Insurance.

Valeur supérieure du véhicule, coûts supplémentaires en cas d’intervention mécanique en raison des batteries, dépannage lors des pannes d’énergie… tout cela rend théoriquement la couverture plus chère, mais les assureurs se disent prêts à l’effort "afin de stimuler les comportements". À terme, la voiture électrifiée deviendra de toute façon la norme.

Alors que le Belge dépense en moyenne 11,4% de ses revenus à la mobilité, il semble le plus souvent ignorer le budget exact qu’il y consacre. Un Belge sur trois n’aurait aucune idée du coût mensuel de ses déplacements, et pour les moins de 24 ans, on arrive même à un sur deux. Ceux qui connaissent leurs dépenses disent consacrer plus de 200 € par mois à leur mobilité.

Quelles subventions ?

Si deux sondés sur trois disent souhaiter que les banques encouragent les particuliers à passer à une mobilité plus verte, ils attendent aussi que le secteur financier assiste ses clients avec des conseils et un package global de mobilité. C’est le souhait, notamment, de quatre PME sur dix.

29% des Belges se disent prêts à payer davantage pour une mobilité plus écologique, (mais 20% seulement parmi les 55-64 ans). Des subsides, des avantages fiscaux et des primes locales existent, mais 59% des Belges en ignorent tout. Aussi, 25% des sondés aimeraient que la banque les aide à comprendre les différentes subventions, et 8% apprécieraient des conseils de mobilité en général. C’est dans ce contexte que BNP Paribas Fortis s’active à élaborer ce que la banque appelle un "écosystème de mobilité". Notamment en prenant 25% de participation dans Touring SA, et 75% dans la société Optimile, spécialisée dans les applications de mobilité.