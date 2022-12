Première baisse significative du prix du pellet en 2022 (infographie)

+ LIRE AUSSI | Prix du pellet en 2022 : l’agro-pellet peut-il être une alternative ?

Les prix s'approchent de 10 avec un prix de 10,80€ le sac. Rappelons de suite qu'il s'agit d'une moyenne et qu'il est donc tout a fait possible de trouver dorénavant des sacs à moins de 10€.

Cette baisse peut s’expliquer par l’érosion de l’effet écureuil, expliqué par Pierre-Louis Bombeck, chef de projet bois-énergie et chimie du bois chez Valbiom : "les consommateurs, préférant acheter et stocker le plus tôt possible le stock nécessaire pour l’hiver." D'autant que la crainte d'une pénurie était bien présente.

Concrètement, la baisse représente un gain pour le consommateur de près de 5% par rapport au prix moyen de novembre qui était lui-même le premier à connaître une légère baisse en 2022.

Le prix moyen actuel reste toutefois deux fois fois plus élevé que celui pratiqué au début de l'année.

Pourquoi se chauffer aux pellets coûte désormais plus cher qu’au mazout