Silence: la micromobilité électrique «comme sur des roulettes»

Idéale pour se déplacer en ville, cette Nanocar S04 entre en concurrence avec des nouveaux venus sur ce marché de la micromobilité, en plein développement, comme l’originale Microlino, bulle suisse importée par d’Ieteren, ou la petite Ami de Citroën. Contrairement à cette dernière, l’Espagnole se présente en deux versions: l’une voit sa vitesse limitée à 45 km/h, et peut donc se conduire sans permis B, tandis que l’autre peut pousser des pointes de vitesse à 90 km/h, grâce à une puissance moteur de 14 kW.

Une batterie sur roulettes

Mais la véritable originalité des véhicules produits à Barcelone par Silence réside dans leurs batteries interchangeables. La Nanocar en possède deux, identiques et d’une capacité de 5,5 kWh, qui se présentent sous la forme d’un trolley, avec poignée et roulettes intégrées. Malgré un poids de 41 kg chacune, on peut assez facilement les retirer pour les emporter au bureau ou à domicile et les recharger sur une simple prise 220 volts. Il faut en moyenne 7 à 9 heures pour obtenir, avec les deux batteries, une autonomie de 150 kilomètres, suffisante pour un véhicule essentiellement urbain.

Mieux, la batterie Silence est la même que celle qui équipe les deux scooters électriques (S01 et S02) de la marque espagnole, qui s’était d’abord spécialisée dans le deux roues (30 000 scooters électriques et batteries produits ces quatre dernières années), également importés en Belgique par Astara. Il est donc possible d’utiliser une batterie de sa Nanocar pour rouler avec le scooter, et inversement. Tous ces véhicules peuvent bien entendu être branchés sur secteur sans devoir extraire les batteries. Par contre, ils ne peuvent pas l’être sur une borne publique de voiture électrique.

Des «hubs» où échanger sa batterie

Le prix de la Nanocar, dont la commercialisation débutera au salon, n’est pas encore fixé mais devrait se situer entre 12 000 et 14 000 €, hors TVA. Les premières versions de la SO4 seront vendues batteries incluses, en visant avant tout le marché professionnel. Mais à terme, le groupe Astara prévoit des possibilités de location. Avant l’été, un Flagship Store ouvrira ses portes à Anvers. Des points de vente sont également prévus à Bruxelles et au Luxembourg, qui assureront livraisons et entretiens. L’an prochain, Astara compte vendre 104 Nanocar et 550 scooters électriques en Belgique.

Les points d’échange permettront d’emporter une batterie pleine, qui s’adapte aussi sur le scooter.

Par la suite, Silence proposera la possibilité d’acquérir les véhicules sans batteries. Celles-ci pourront être louées et les utilisateurs devraient avoir la possibilité de les remplacer dans des "points d’échange" afin de poursuivre leur route sans attendre. L’expérience est en cours à Barcelone, et on en tirera les leçons avant d’envisager ce service en Belgique, plutôt pour fin 2023, explique Maaike Van Den Berghe, responsable de la marque chez Astara. Des sociétés de parking se seraient notamment montrées intéressées pour accueillir ces points d’échange de batteries. Les applications de connectivité intégrée développées par Astara permettront également de développer des systèmes de partage des véhicules Silence, entre voisins ou de manière plus large.