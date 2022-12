Carrefour abandonne définitivement les folders toutes-boîtes à Bruxelles et Anvers, d’autres villes vont suivre

”Cela fait 5 ans que nous faisons des tests avec des prospectus numériques, pour plusieurs raisons : les clients sont de plus en plus numériques, le papier est de plus en plus cher et il exerce en outre un impact lourd sur la planète”, explique Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour, dans Gondola.

Selon les tests effectués, la digitalisation est surtout une réussite dans les grands centres urbains, d’où l’arrêt des folders papiers à Bruxelles et Anvers, déjà d’application depuis juin. Ceux-ci ne reviendront donc pas dans les boîtes aux lettres. Dans les zones plus rurales, le même mouvement n’est pas pour demain, reconnaît Carrefour.

D’autres distributeurs étudient la possibilité d’arrêter le papier, mais Carrefour est la première chaîne à se lancer.

En Belgique, la chaîne de supermarchés Aldi avait décidé récemment d’augmenter l’accessibilité à son dépliant numérique en intégrant des codes QR sur ses produits phares. Mais l’arrêt total du papier n’est pas pour demain, le format étant encore très plébiscité par le consommateur : il est le support publicitaire préféré des Belges.