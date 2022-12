Citroën Oli: l’électrique en carton

Chargé en 23 minutes

Laboratoire d’idées sur roues, Oli vise à obtenir la meilleure maîtrise du cycle de vie en réduisant le poids et la complexité et en utilisant des matériaux recyclés et recyclables. Ce qui donne un poids de maximum une tonne pour une autonomie de 400 km, une consommation électrique réduite grâce à une vitesse limitée à 110 km/h et une recharge de 20 à 80% en seulement 23 minutes.

Oli, c’est aussi des panneaux de capot, de toit et de plancher de coffre plats, fabriqués en carton recyclé et extrêmement résistants. C’est enfin un équipement électrique doté d’une capacité et d’une puissance intelligentes permettant de basculer l’électricité vers le réseau, la maison ou un accessoire.

C’est également dans cette optique "durable" que Citroën a décidé de ne plus diffuser de "toutes boîtes" pour sa communication dans le cadre du Salon de Bruxelles. "Le monde change, et abattre des arbres pour imprimer du papier n’est peut-être plus tout à fait pertinent", estime le constructeur.