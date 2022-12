BMW continue à croire en l’hydrogène

Baptisé iX5, il s’agit d’un prototype qui sera commercialisé à plusieurs exemplaires, pour tester la technologie, et le marché. Sa production vient de démarrer au centre de recherche et d’innovation de Munich. Il sera doté des dernières générations de piles à combustible (développées en partenariat avec Toyota). Celles-ci entraîneront un moteur électrique de 275 kW soit 374 chevaux. On ignore son autonomie, tout comme son prix étant donné que ses clients ont été triés sur le volet. BMW, si ces tests sont concluants, pourrait commercialiser cette technologie à l’avenir.

L’électrique qui se charge en 5 minutes

Les électriques à pile à combustible – communément appelé "à hydrogène" — sont des voitures électriques, mais qui ont une utilisation et un fonctionnement plus proche des voitures thermiques. Elles disposent d’un réservoir à hydrogène, à faire remplir dans des stations dédiées. En cinq minutes le plein est fait, contre plusieurs dizaines de minutes pour recharger un BEV.

L’hydrogène est injecté dans la pile à combustible, et au contact de l’oxygène créé une réaction chimique qui produit de l’électricité. Un fonctionnement très simple sur le papier contraint dans les faits par le mode de production de l’hydrogène – très polluant, faute d’avoir trouvé le moyen de produire de "l’hydrogène vert" en quantité suffisante – et l’impact du transport de ce dernier. Le coût de cette technologie et l’absence d’infrastructures freinent aussi son développement.