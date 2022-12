L’électricité sera-t-elle coupée dans votre commune en cas de pénurie cet hiver en Belgique ? (carte interactive)

Une division en huit tranches

Concrètement, des coupures d’électricité seraient effectuées sur des “tranches”, un ensemble de zones liées à des groupes de postes haute tension.

La Belgique compte huit tranches, représentant chacune une puissance entre 500 et 750 MW. “Une même tranche regroupe des communes situées dans différentes régions du pays. Dès lors, une commune peut très bien appartenir à une tranche et sa voisine à une autre. Et de la même manière, une même commune, voire une même rue peut parfois être alimentée par plusieurs postes de distribution appartenant à des tranches de délestage différentes”, explique le SPF Économie.

En cas de pénurie d’électricité, le nombre de tranches coupées varierait en fonction de l’importance du manque. Comprenez donc : moins on aura d’électricité, plus on aura de tranches touchées.

Comment savoir si vous vous trouvez dans une tranche dont l’électricité sera coupée ? Un message d’alerte serait envoyé à ceux qui sont inscrits sur Be-Alert.

La répartition des tranches selon le SPF Économie

“On ne doit pas se faire de soucis pour cet hiver”

Rassurez-vous, cela reste un plan purement hypothétique. Interrogée par Martin Buxant dans l’émission matinale de LN24, la Vice-Première ministre Petra De Sutter l’assure : la Belgique ne connaîtra pas de black-out.

Black-out ou pénuries d'électricité: la Belgique pourrait-elle connaître des délestages comme en France?

“On ne doit pas se faire de soucis pour cet hiver-ci et l’hiver suivant. On comprend les inquiétudes mais il faut pouvoir distinguer les dossiers : la crise de l’énergie que l’on connaît actuellement n’a rien à voir avec l’approvisionnement dont on parle pour les hivers de 2025 et 2026”, a-t-elle déclaré. Autrement dit, malgré la hausse du prix de l’électricité et du gaz, la Belgique ne sera pas versée dans le noir durant les deux prochains hivers.