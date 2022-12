Vendredi, le prix du diesel n’aura jamais été aussi bas depuis janvier (infographie)

Cinq diminutions de prix en un mois

En un mois, le prix du diesel a diminué à 5 reprises. Passant successivement de 2,091€, à 2,016€ puis 1,929€ , 1,853€, 1,838€ et enfin 1,737€. Soit une diminution de prix de 16,93 %.

Comment expliquer cette baisse du prix ?

De nombreux facteurs impactent sur le prix du diesel. Parmi eux, le prix du baril de brent. Et son cours est en chute depuis juin où un baril s’échangeait à un peu plus de 123 dollars. Ce jeudi, un baril vaut un peu plus de 76 dollars, une diminution de près de 40 % en 5 mois. Un prix élevé en été et bas en hiver, un étonnant paradoxe ? Pas tant que cela car le prix du brent est influencé par des facteurs géopolitiques, comme l’expliquait, fin novembre, Jean-Benoît Schrans, porte-parole de la fédération pétrolière belge, Energia à nos confrères de La DH : “Le prix du baril de brent sur les marchés internationaux était encore de 94 $ le 15 novembre dernier et a chuté ce mardi 29 novembre à 84 $. L’une des raisons est la crainte d’une régression économique en Chine qui mène une politique très stricte en ce qui concerne le Covid.” Sans oublier que l’Europe s’apprête à entrer en récession.

Pas d’impact sur les prix suite à l’embargo sur le pétrole russe ?

L’embargo sur le pétrole russe décrété par les pays européens n’a pas eu d’impact à la hausse sur le prix du brent. “Ce n’est pas très surprenant, car la mesure avait été annoncée de longue date, et ses effets ont donc pu être très largement anticipés”, relevait Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants dans Le Soir.