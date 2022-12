Le prix du mazout de chauffage passe sous la barre de 1 euro en Belgique (infographie)

Alors qu’une vague de froid va toucher la Belgique dans les prochains jours, avec déjà jusqu’à -10C dans les vallées de l’Ardenne, le prix du mazout de chauffage vient de passer, ce jeudi, sous la barre symbolique de 1 euro du litre. Si le prix ne concerne actuellement que les commandes de plus de 2 000 litres, il ne devrait pas tarder à concerner également les commandes plus réduites puisque le prix du gasoil de chauffage de moins de 2 000 litres est de 1,028€ ce jeudi et qu’il sera en baisse ce vendredi à 1,004€/litre.