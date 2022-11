Inflation moins forte en novembre: qu’est-ce qui a diminué dans notre panier de 50 produits ?

Avec cette petite baisse, la Belgique arrête de frôler les records plus vus depuis 50 ans, comme on l’annonçait au cours des derniers mois.

Concrètement, comment cela s’exprime-t-il dans notre caddie de supermarché ? La farine est 34% plus chère qu’il y a un an, le beurre et le lait ont fait +26%, les pâtes, le fromage, le poisson surgelé et les pommes de terre ont vu leur prix grimper de 20%.

Ces produits font partie des 50 que nous avons choisi de surveiller dans les données de Statbel. Par rapport à la même période il y a 12 mois, aucun de nos biens suivis n’a connu de baisse.

La hausse moyenne de nos 50 produits dépasse les 17%. Les hausses les plus faibles concernent les chaussures pour enfants (+4%) et les vêtements pour hommes (+5%). Les plus fortes hausses enregistrées sur un an concernent le gaz naturel (+64%), le fioul domestique (+51%) et l’électricité (+42%).

En revanche, par rapport au mois dernier, le gaz et l’électricité sont en baisse, de respectivement 11% et 13%. Une maigre consolation dans ce contexte de hausse généralisée.

Découvrez ci-dessous l’évolution du prix de notre sélection de 50 produits du quotidien: fromage, yaourt, pain, lait, œuf, viande, riz, vêtements etc.

Choisissez un produit via le menu déroulant pour voir les modifications au cours du mois écoulé et jusqu’à 5 ans en arrière.

Cette inflation a aussi un impact sur l’indexation des salaires. Le 1er janvier 2023, près de 500.000 employés qui dépendent de la commission paritaire 200 seront indexées d’une dizaine de pourcents.

Le pourcentage exact ne sera connu que le 23 décembre après la publication de l’indice-santé de décembre.

Pour rappel, l’indexation se fait sur votre salaire brut. Selon un expert juridique chez SD Worx, l’augmentation de votre net serait inférieure en pourcentage à celui du brut, mais l’économiste Philippe Defeyt avait tenu à préciser que l’indexation du net pourra aussi être de plus de 10 %.

Réponse exacte pour les employés concernés d’ici quelques semaines.