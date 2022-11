63% des Belges ont acheté en ligne: légère baisse par rapport aux «années covid»

Selon l’office national de statistique, 63% des Belges, âgés de 16 à 74 ans, ont effectué des achats en ligne sur l’année 2022. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2021 (3 points de pourcentage en moins). Mais d’une hausse de 8 points de pourcentage par rapport à 2019, année pré-Covid.

Évolution du% de Belges âgés de 16 à 74 ans ayant effectué des achats en ligne de 2010 à 2022 à retrouver ci-dessous:

Sur les 12 dernières années, l’augmentation la plus importante a eu lieu en 2020

La part de la population belge achetant en ligne est en constante progression, passant de 27% en 2010, à 36% en 2013, puis 46% en 2016. Depuis 2019 (55%), plus d’un Belge sur deux réalise des achats en ligne.

Sur les 12 dernières années, l’augmentation la plus importante a eu lieu en 2020, boosté par les mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19 (+ 10 points de pourcentages en un an). "Certaines personnes, notamment les plus âgées, ont réalisé leurs premiers achats en ligne à cette période parce que les magasins étaient fermés", affirme Wim Van Edom, économiste à Comeos. Dans le même temps, le nombre de magasins belges ayant son site en ligne a explosé. "On est passé de 29 000, début 2020, à 50 000, fin 2020", détaille-t-il.

La fin de la période Covid et la crise de l’énergie

Mais qu’est-ce qui explique la légère baisse de 2022 ? En premier lieu, la fin de la période Covid. "Quelques personnes ont gardé l’habitude d’acheter en ligne. D’autres les ont stoppés pour retourner dans des shops physiques, entrainant une légère baisse qu’il faut relativiser suite à la forte augmentation de 2020", souligen celui qui travail pour Comeos. Mais cette légère baisse est aussi conjoncturelle. Avec la crise de l’énergie, "on constate une baisse du volume d’achat", ajoute l’économiste.

À noter que le retour de l’offre culturelle (concerts, festivals, etc.) et la reprise du secteur touristique, en cette année 2022, encouragent déjà, et va conduire, des citoyens Belges à réaliser des achats en ligne. "Les billets d’avion, les réservations dans des hébergements ou les tickets de concerts/festivals sont des achats qui se font typiquement sur internet", note Wim Van Edom.

La valeur des achats en ligne ne cesse de croitre

La valeur des achats en ligne, elle, ne cesse de croitre. 14% des personnes ayant passé des commandes en ligne lors des trois derniers mois ont acheté pour plus de 1 000€ au cours de cette période contre 8% en 2019. "Tout est une question de confiance. On commence par de petits achats, comme des livres ou des jeux, sur les sites des magasins physiques que l’on connait", explique l’économiste. "Puis, on se met à réaliser des achats plus importants. Pendant la crise sanitaire par exemple, les gens ont investi en masse dans les équipements de jardins, les cuisines ou les piscines", poursuit-il.

Pour l’économiste, la part de la population belge à réaliser des achats en ligne va continuer d’augmenter sur les prochaines années. "Tout est une question de temps et de maturité. Les consommateurs ont besoin d’avoir confiance avant de passer par internet pour leurs achats", résume Wim Van Edom.