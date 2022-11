Mercedes propose de meilleures performances par abonnement, à un prix hallucinant !

À bien des égards, l’automobile se mue en super-ordinateur connecté. L’écart entre les mondes informatiques et automobiles n’a jamais été si ténu. Dernière preuve en date: Mercedes propose à ses clients américains une augmentation de la puissance et des performances de ses modèles électriques, par souscription annuelle. Et le tarif a sérieusement de quoi faire réfléchir…