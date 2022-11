Il vaudra mieux réserver sa place pour ce « concentré » de Salon de l’Auto, en janvier

Le Salon de l’Auto de Bruxelles va célébrer son centenaire dans un contexte économique difficile, mais avec de l’espoir et du soulagement après une traversée du désert de plus de deux ans, liée au Covid. La situation est délicate pour les constructeurs automobiles contraints à se serrer la ceinture. Et à l’ère de la digitalisation, les grandes messes de l’auto attirant la foule n’ont plus la cote.