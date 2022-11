C’est sans doute l’un des vendredis les plus connus de l’année. Il vient tout droit des États-Unis, où il est apparu dans les années 1970. Là-bas, il suit le week-end de Thankgiving et lance la période des achats de fin d’année. C’est un jour de soldes où les enseignes cherchent généralement à attirer les consommateurs avec des prix bas sur ces fameux achats de fin d’année. Il s’est depuis exporté en Europe et connaît un certain succès, surtout grâce aux achats par internet.

Le Green Friday

Le vendredi vert est apparu en opposition au noir. Apparu en France en 2017, il vise à prendre le contre-pied du Black Friday. Il invite surtout à ne pas baigner dans la surconsommation, et donc à ne pas se laisser tenter par des promotions alléchantes, mais plutôt à repenser sa manière de consommer. Les commerces qui participent à cet événement ne réduisent en général pas les prix, car ils estiment que le prix proposé est déjà correct et rénumére à leur juste valeur les différents producteurs.

Le Blue Friday

Comme le Green Friday, le Blue Friday est surtout un boycott du Black. Petite nuance toutefois, le Blue Friday vise à la protection des océans. Le principe est simple : le prix est le même que les autres jours de la semaine, mais la différence avec une éventuelle promotion du Black Friday est distribuée à une association de protection des océans. Les consommateurs payent donc le même prix, mais donnent un pourcentage de leur achat à la protection de l’environnement.

Le Bright Friday

Le "vendredi brillant" est américain, et c’est aussi une alternative à la surconsommation du Black Friday, mais vise surtout à éviter le gaspillage dans l’industrie du textile. L’objectif est donc ici de valoriser les vêtements de seconde main, mais invite aussi les vendeurs à réutiliser tous les textiles pour les redessiner et recréer de nouvelles pièces.