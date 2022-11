Colruyt teste la livraison sans conducteur

Sous contrôle

Équipé de six caméras (trois frontales, deux latérales et une arrière) et de radars à courte et longue distance, le véhicule dispose d’une vision à 360o et est capable d’identifier les "obstacles" que sont les voitures, les vélos, les piétons. Elle dispose aussi de deux cartes SIM pour garantir la liaison 4G. En cas d’une défaillance du réseau, elle s’arrête automatiquement.

La voiture autonome dans les rues de Londerzeel. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Si la technologie développée par la société estonienne Clevon permet une conduite entièrement autonome, la navette testée ici reste pilotée à distance par un opérateur devant un écran. "Nos véhicules électriques circulent dans le trafic urbain depuis 2 ans et demi déjà avec un bilan de sécurité impeccable. Le Clevon1 dispose de toutes les autorisations pour circuler sur toutes les voies publiques en Estonie et en Lituanie et des demandes sont en cours aux États-Unis et dans de nombreux pays européens", affirme Sander Agur, CEO de Clevon.

Le ministre Gilkinet intéressé par l’opération. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

De dimension réduite, le véhicule peut contenir une douzaine de bacs de livraison. De quoi livrer un gros client. Mais il faudra nécessairement plusieurs navettes pour remplacer les camionnettes qui emportent une trentaine de ces bacs.

Le commerce électronique représente un marché en croissance rapide. Colruyt cherche avant tout à rendre moins cher et plus écologique le dernier kilomètre de livraison. "Il y a une pénurie mondiale de chauffeurs, le coût de ces derniers kilomètres est extrêmement élevé et la mobilité en ville est un véritable défi", acquiesce Tom De Prater, manager de l’unité Collect & Go. "Le potentiel d’une telle technologie de pointe suscite notre enthousiasme, mais en même temps, nous faisons preuve de réalisme et procédons pas à pas."

Grâce à un QR code

Au centre logistique de Colruyt, un opérateur sera capable de tenir à l’œil de 5 à 10 navettes sans conducteur. Le contenu du véhicule est accessible pour le client à l’aide d’un QR Code ou d’un code numérique.

"Au cours de cette première phase, nous voulons surtout tester la technologie et étudier ce que le véhicule est en mesure de déjà faire", explique Kim Vancauwenberghe, responsable de Smart Technics, la division de Colruyt qui développe la digitalisation. "Les tests ne fournissent pas seulement des informations utiles pour le service de courses en lignes Collect & Go. Plusieurs autres enseignes de notre groupe suivent l’étude avec grand intérêt."