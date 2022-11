Plus encore que le gasoil de chauffage dont le prix dès 2.000 litres (1,098€/l) se rapproche du plancher atteint en avril, le diesel chute ainsi dès ce mercredi à son plus bas niveau depuis fin février et le début de l’invasion russe en Ukraine.

Porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants, Olivier Neirynck explique cette tendance à la baisse par la réaction rapide du secteur à l’embargo russe sur les produits pétroliers, mais pas seulement… « D’une part, le fait que l’activité économique chinoise ralentisse après de nouveaux reconfinements fait baisser la demande et, par conséquent, les prix. D’autre part, l’euro se porte mieux qu’il y a un mois. Dans un marché où les échanges se font en dollars, l’Europe achète donc les barils à des prix bien plus intéressants qu’il y a quelques semaines. »

Résultat des courses ? Là où le prix du baril de pétrole avoisinait les 100 dollars en août, il se négocie désormais à moins de 90 dollars. « Ce qui tend à démontrer qu’on s’éloigne de plus en plus du scénario catastrophe, lorsqu’on envisageait le baril entre 120 et 130 dollars », souffle encore Olivier Neirynck.

Des facteurs « incontrôlables »

Plutôt « serein » face à la situation actuelle, le porte-parole de la Brafco reste toutefois prudent sur l’évolution du marché pétrolier.

« Pour le moment, rien n’indique que les prix du gasoil ou de l’essence vont repartir à la hausse dans les prochains jours, explique-t-il. Mais je ne souhaite pas trop m’avancer non plus car il suffit parfois d’un rien pour que tout s’emballe. Personne ne peut prédire ce que la Russie compte faire en Ukraine. Les facteurs géopolitiques restent incontrôlables. »

Seule certitude pour Olivier Neirynck, « la Belgique ne craint pas une pénurie » des produits pétroliers. « L’approvisionnement ne fait pas défaut et nos stocks stratégiques restent pleins. Il n’y a donc aucune raison d’avoir peur. »

« Reporter sa commande ? Ça n’a pas de sens ! »

Pour la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants, le constat est clair : « Reporter sa commande de mazout n’a aucun sens actuellement. »

Comme le répète son porte-parole, « il ne faut pas attendre les premières gelées pour demander à son fournisseur de passer à la maison ».

« Plus vous repoussez votre achat, plus vous risquez de faire face à une nouvelle hausse des prix. Ce serait dommage, d’autant plus que les délais de livraison sont très courts en ce moment », résume Olivier Neirynck.