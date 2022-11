Genesis X Convertible: la voiture électrique peut être belle

Le concept ne devrait pas passer le stade de la commercialisation.

Troisième marque de cette succes-story, Genesis qui, à la manière de DS pour Citroën, désignait autrefois un modèle Hyundai, et est devenue marque à part entière en 2015. Classée premium, elle a depuis multiplié les modèles au design très occidentalisé, qui ne manquent ni d’élégance ni d’atouts face aux Allemandes. Forte aujourd’hui de six modèles, berlines comme SUV, Genesis n’en demeure pas moins une marque qui rêve, imagine, idéalise...

Un concept pour le plaisir des yeux...

C’est ainsi qu’elle a développé de nombreux concepts et études depuis sa création. Les derniers en date sont les coupés Genesis X et X Speedium, dévoilés en 2021 et 2022 respectivement. À l’occasion du salon de Los Angeles, la marque coréenne a levé le voile sur le troisième et dernier concept de ce triptyque futuriste, le Genesis X Convertible. Il s’agit d’un grand cabriolet (le premier pour Genesis) qui reprend le style des deux autres concepts, tout comme leur motorisation 100% électrique. Son long capot prend fin avec la calandre en diamant caractéristique des modèles de la marque, agrémenté de petits détails futuristes. L’intérieur fait la part belle au numérique, avec une dalle digitale en L autour du volant. Un modèle très réussi, qui change des énièmes études de SUV ou véhicules électriques mollassons. Quand on vous dit qu’une voiture électrique peut être belle!

Vue du «poste de pilotage».

La X Convertible ne sera a priori que pour le plaisir de nos yeux, puisqu’il semble difficilement envisageable pour Genesis de le commercialiser en grande série... La marque - présente pour l’heure en Amérique du Nord et en Asie - arrivera très prochainement en Europe, d’abord avec la berline G80 et le SUV GV80. D’autres modèles suivront dans les prochains mois...