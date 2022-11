Le futur Toyota C-HR 100% électrique dévoilé à Los Angeles

Souvenez-vous, il y a un an Toyota dévoilait d’un seul coup 16 concepts de voitures électriques! Des citadines, plusieurs SUV, une supercar, des utilitaires... À l’époque, on était bien en droit de se demander lesquels donneraient effectivement lieu à des modèles de série... Depuis, Toyota a développé une gamme toute électrique autour d’un label dédié, baptisé bZ pour "beyond Zero". Il y a eu un SUV, le bZ4X (sorte de RAV4 électrique) qui est distribué chez nous, ainsi qu’une berline bZ3 (anti-Tesla Model3) réservée à la Chine....