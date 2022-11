Lamborghini Sterrato: l’Huracan quitte le bitume

Du concept à la série.

La Sterrato de série conserve donc les attributs qui lui permettront de s’aventurer hors du bitume. C’est d’ailleurs le slogan de la vidéo mise en ligne par le constructeur pour annoncer la présentation officielle du modèle le 30 novembre prochain: "Beyond the concrete", soit "au-delà du béton". Il s’agira plus d’arpenter des pistes de sable ou de graviers que d’aller véritablement battre la campagne, bien que cette Sterrato conserve les quatre roues motrices et le moteur V10 de l’Huracan, refroidi par un "snorkel", prise d’air placée en position haute sur le toit pour favoriser le refroidissement.

Pour toutes les infos, il faudra encore patienter quelques jours.