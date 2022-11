L’inflation toujours plus haut: quelle évolution pour le prix de ces 50 produits du quotidien ?

C’est le plus haut niveau enregistré en Belgique depuis juin 1975 (+12,5%). La hausse est continue depuis des mois maintenant.

Derrière ce concept un peu "abstrait" s’imprime une réalité bien visible sur vos tickets de course. Le beurre coûte 26% de plus qu’il y a un an, le café fait +18%, la farine +25%, les différents types de lait sont tous plus chers de 20%.

Les plus fortes augmentations enregistrées le mois dernier concernent toujours l’énergie, avec le gaz (+130%) et l’électricité (+85%) qui entraînent le wagon de hausses.

Les conséquences sont bien visibles au quotidien, les Belges ont par exemple revu leur budget shopping à la baisse. On se fait moins plaisir, on calcule davantage. C’est devenu une nécessité.

Pour mieux percevoir ces hausses qui impactent vos achats, nous compilons depuis plusieurs mois le prix de 50 produits, principalement alimentaires mais aussi le gaz, l’électricité, les chaussures ou encore les vêtements, via les données disponibles sur Statbel, l’office belge de statistique.

Découvrez ci-dessous l’évolution des prix de ces produits. Choisissez un produit via le menu déroulant pour voir les modifications depuis 5 ans.

L’importante inflation aura aussi un impact d’ici quelques semaines sur certains salaires. Dans les secteurs qui dépendent de la CP200 (environ 500.000 employés en Belgique), on se dirige vers une indexation de plus de 10 % en janvier 2023.