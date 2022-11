« Depuis huit ans que je possède ma friterie, je n’ai jamais dû faire face à une telle inflation, déplore Christelle Hypacie, à la tête du « Ratelier », à Jemeppe-sur-Sambre. Que ce soit les huiles, les snacks ou encore le pain, presque tout a augmenté en l’espace de quelques mois. » À commencer (forcément) par l’électricité et le gaz dont les fritkots sont de grands consommateurs. « Pour vous donner une idée, chaque semaine, je paie désormais 210 euros pour deux bonbonnes de gaz alors qu’elles me coutaient 50 euros de moins il y a peu. »

Excepté la pomme de terre dont le tarif reste « relativement stable », la facture des frituristes devient de plus en plus salée, comme le confirme le président de leur Union nationale, Bernard Lefèvre. « En deux ans, on a observé de nombreuses hausses de prix avoisinant les 50%. »

Outre le coût de l’énergie qui a été multiplié par quatre dans certains certaines baraques à frites, le prix de certaines sauces a augmenté de 40% - soit un euro supplémentaire du kilo - et le prix de la graisse a doublé. De même, les cornets et l’emballage papier s’achètent désormais jusqu’à trois fois plus cher.

Ruser pour économiser

Contraints de faire le gros dos en attendant que la situation se calme sur les marchés, les frituristes belges rusent pour faire quelques économies. Comment ? En coupant les appareils électriques qui ne sont pas totalement nécessaires à leur activité, en calculant leurs achats au plus juste ou encore en profitant des promotions pour économiser sur de plus grandes quantités.

« Pour l’instant, pas mal de friteries réduisent aussi leurs heures d’ouverture ou ferme un jour de plus, constate Bernard Lefèvre. Bien souvent, ça leur permet de se concentrer sur les plages horaires les plus intéressantes pour eux tout en réduisant un peu leurs charges. »

« Mais même en faisant attention, il est parfois compliqué de garder la tête hors de l’eau », confie Christelle Hypacie, qui n’a d’autres choix de répercuter en partie l’inflation sur ses clients. « Ça m’ennuie parce que je vois bien qu’ils font aussi attention à ce qu’ils dépensent, mais je vais sans doute devoir augmenter un peu certains de mes tarifs. Ce ne sera peut-être pas directement le paquet de frites, car ça doit rester un plaisir abordable pour tous, mais cette hausse concernera peut-être d’autres produits. » Comme les snacks, par exemple.

En Belgique, les professionnels s’attendent à une augmentation prochaine du prix de la portion de frites de l’ordre de 10 à 20 centimes.

« Nous ne craignons pas une vague de faillites »

Malgré des coûts de production en hausse et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, l’Union nationale des frituristes (qui représente entre 4.500 et 5.000 professionnels) ne craint pas de devoir faire face à une vague de faillites dans les prochains mois.

« Notre situation n’est pas encore comparable à celles des boulangers, assure Bernard Lefèvre. Les frituristes peuvent se permettre de fermer aux heures plus creuses, ce qui n’est pas le cas de toutes les professions, par exemple. »

Reste que certaines baraques à frites ont fermé récemment. « Je pense que ces faillites concernent des établissements qui étaient déjà en difficulté. La crise n’a sans doute fait qu’accélérer leur décision de déposer le bilan, poursuit Bernard Lefèvre. Par contre, il est plus probable de penser que les frituristes qui envisageaient déjà de ranger leur tablier d’ici un ou deux ans ont sauté le pas plus rapidement que prévu. »