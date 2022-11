Proximus augmente encore ses tarifs: 3 à 4,5€ en plus

L’internet fixe est également concerné par ces augmentations. L’abonnement Internet Maxi sera ainsi 3 euros plus cher à 54,99 euros par mois. Internet Essential, l’abonnement le moins cher de Proximus, restera à 25 euros par mois.

Le tarif mensuel des abonnements mobile Mobilus ne bougera pas mais Proximus ajustera le prix de certains produits plus anciens et rendra également la consommation de données hors forfait et les minutes d’appel plus chères pour les clients prépayés.

Le prix d’une ligne téléphonique fixe augmentera, quant à lui, de 1,5 euros par mois à 26,13 euros.

Proximus évoque à nouveau la forte inflation pour justifier ces hausses de prix. "Cela entraîne une augmentation significative des coûts, notamment pour les salaires, l’énergie et les prix des équipements technologiques", explique l’entreprise.