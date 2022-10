Changement de pneus hiver : risque d’embouteillage en vue ? (vidéo)

En général, les Belges s’y prennent souvent très tard. Ils attendent d’avoir eu la première gelée pour venir dare dare mettre leurs pneus.

©Mathieu Golinvaux

Mais Jean-Didier Verfaille sait qu’en Belgique, la météo d’un jour est rarement celle du lendemain et le mercure finira bien par redescendre pour s’approcher du zéro. "Et comme chaque fois, tout le monde voudra changer en même temps, prévient-il déjà. Ce qui va être embêtant pour nous. On va se retrouver avec énormément de travail en très peu de temps dès les premiers froids. Il est tout de même plus raisonnable que ceux qui savent le faire, le fassent dès que possible, pour éviter d’avoir de trop longs délais d’attente à partir du moment où il fera froid." Sans parler des risques de pénuries de pneus quand tout le monde cherchera à s’équiper de pneu hiver en même temps. "Pour l’instant, on parvient à commander ce que l’on veut, mais l’an dernier, il y a eu des pénuries ou de longs délais par moments", termine-t-il.

Et si on entend souvent dire qu’il ne faut pas chausser ses pneus hivers tant que les températures sont trop clémentes. "C’est vrai qu’il est préférable d’employer à partir du moment où la température extérieure est de 7° ou moins, confirme le garagiste. Donc quand les températures sont de 20°, il est préférable d’avoir des pneus soit toutes saisons, soit des pneus été. Mais ce n’est pas très grave de rouler quelques kilomètres en pneus hiver quand il fait chaud, c’est juste que la qualité de la gomme est un peu différente quand la température est plus élevée."

©Mathieu Golinvaux

Les portefeuilles des Belges vidées par la crise énergétique, la famille Verfaille n’a pas noté que leurs clients gardaient leurs pneus plus longtemps. "Il y a évidemment tous ceux qui ont une voiture de société et qui ont déjà reçu plusieurs mails leur demandant de passer les pneus hivers, note Philippe Verfaille. Mais pour les autres non plus, je n’ai pas spécialement ressenti une économie sur le changement des pneus ou vu débarquer des pneus vraiment à la limite. La raison est simple. Il s’agit d’un élément de sécurité et donc c’est considéré comme tel par nos clients qui en sont conscients et ne font pas d’économie là-dessus."

Par contre Philippe Verfaille rappelle que pour faire des économies, il est important de veiller à la pression de ses pneus. "Des pneus correctement gonflés, cela permet une économie de carburant et de préserver ses pneumatiques, termine-t-il. Donc de faire des économies, à l’heure actuelle, c’est important."

©Mathieu Golinvaux

Pourtant, des études ont démontré que la consommation de carburant augmenterait jusqu’à 10 % avec des gommes pas assez gonflées. Sur une année complète, rouler avec des pneus avec une pression adéquate permettrait donc de faire des centaines d’euro d’économies pour les gros rouleurs. Sans parler de la sécurité évidemment.

©Mathieu Golinvaux

