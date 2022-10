Éco-conduite: ces conseils qui vous feront économiser de l’argent

Comment? Début de réponse avec quelques conseils pratiques.

1 «La règle d’or? Anticiper!»

"Pour une bonne éco-conduite, il faut avant tout parvenir à anticiper", résume Pierre Ambinet. Garder la voiture en mouvement, c’est la clé. À l’inverse, un véhicule à l’arrêt a un coût important, environ 0,5 litre au 100."

"Ce qu’il faut absolument éviter, ce sont les coups de frein et les décélérations intempestives. Comme je dis souvent, celui qui accélère après avoir ralenti a sans doute pris une mauvaise décision en amont sauf s’il réalise un freinage d’urgence. Prenons l’exemple d’une voiture qui déborde sur votre bande juste devant vous. Plutôt que de freiner, la coller et accélérer ensuite, il vaut mieux décélérer, retrouver une allure plus faible mais constante, et ensuite vous relancez un peu pour reprendre votre vitesse initiale."

Autre conseil important: "Rester constant sur l’accélérateur, sans à-coups de nouveau."

2 «Utiliser la technologie à bon escient»

S’il n’est pas bon de faire aveuglément confiance aux aides à la conduite, les technologies dont les nouvelles voitures sont bardées peuvent vous permettre d’économiser un peu d’argent. "Que ce soit en changeant de rapport au meilleur moment ou en se référant au GPS pour mieux anticiper un carrefour, par exemple."

3 «Jamais en roue libre»

"Contrairement aux idées reçues, se mettre en roue libre, sans utiliser le frein moteur, ne permet pas d’économiser de carburant, assure Pierre Ambinet. Rester en roue libre, c’est comme être à l’arrêt: le moteur continue de consommer de l’énergie. Ce qui n’est pas le cas avec un rapport engagé, quand on roule uniquement sur le frein moteur."