Alors que l’Europe fait face à une forte crise économique, "My Self Garage", dans le Namurois, propose à ses clients d’économiser de l’argent en réalisant eux-mêmes l’entretien de leur véhicule.

À l’origine de ce concept pour le moins original, Julien-Pierre Dembus partage quelques conseils à mettre en pratique au quotidien.

1 Oser se lancer

"Apprendre les rudiments de la mécanique automobile peut vous faire gagner quelques euros, assure Julien-Pierre Dembus, co-propriétaire de" My Self Garage ". Sans même se lancer dans des réparations de grande envergure, il y a certainement déjà moyen d’économiser quelques dizaines d’euros rien que dans l’entretien annuel de votre voiture. Il faut juste oser se lancer, ouvrir son capot..." Et mettre les mains dans le cambouis.

2 Faire les entretiens en temps et en heure

Tout garagiste le confirmera : le meilleur moyen d’économiser de l’argent sur une voiture, c’est d’en prendre soin et de l’entretenir régulièrement. "Si vous attendez trop longtemps pour vous assurer que rien ne cloche, vous risquez, au mieux, de devoir passer du temps à décrasser certaines pièces." Et dans le pire des cas? "Vous risquez de vous retrouver face à un problème que vous ne pourrez pas résoudre seul, parce que vous n’avez pas les compétences et/ou pas les outils pour vous en occuper. Et là, les prix peuvent vite s’envoler..."

"Faire des économies sur un entretien, c’est une fausse bonne idée, résume Julien-Pierre Dembus. Chaque année ou chaque 15.000 kilomètres, il faut faire le point sur votre voiture."

3 Ne pas acheter ses pièces sur internet

Même si les offres sont intéressantes, Julien-Pierre Dembus invite ses clients à "éviter d’acheter des pièces sur internet" Pourquoi ? "Parce qu’elles ne sont pas toujours de bonne qualité ou parce qu’elles ne correspondent pas toujours à la référence dont on a besoin."

"Pour éviter de perdre son temps et son argent, je conseille donc vivement aux gens de se tourner vers des professionnels qui, eux, ont les contacts pour trouver la bonne pièce dans les meilleurs délais", ponctue le garagiste.

4 Garder un historique

"Quand on travaille sur sa voiture, il est toujours conseillé de garder un historique de ce qu’on a déjà fait auparavant, conseille encore Julien-Pierre Dembus. D’une part, ça permet d’éviter les dépenses en refaisant deux fois le même boulot, par exemple. Et d’autre part, ça permet d’identifier plus facilement l’origine d’un problème récurrent."

De même, il est toujours conseillé de conserver un listing des produits utilisés.

5 Ne pas surestimer ses compétences

"On a déjà eu affaire à des clients qui surestimaient très fort leurs compétences et qui se trouvaient vite le bec dans l’eau car ils enchaînent les erreurs. Dans ces cas-là, puisqu’il faut alors plus de temps pour rattraper la sauce, les gens ne s’y retrouvent pas financièrement." D’où l’importance de ne pas surestimer ses compétences. "Ce n’est donc pas parce que vous avez remplacé une courroie de transmission il y a dix ans que vous pouvez encore le faire sans problème aujourd’hui."