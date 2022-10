Un ménage wallon moyen consomme chaque année 3 500 kWh (kilowattheure), hors production d’eau chaude et de chauffage. Certains appareils sont évidemment plus énergivores et pèsent lourd dans ce décompte, sans que l’on sache forcément lesquels.

Pour les curieux, il est possible de suivre la consommation de nombreux appareils électriques dans son habitation à l’aide d’un wattmètre. De quoi déceler les appareils gourmands en électricité. Une fois connue, la consommation de l’appareil sera multipliée par le nombre d’heures d’utilisation par jour, fois le nombre de jours d’utilisation par an, avant de diviser le tout par 1 000 (pour convertir les watts en kilowatts). Nous obtiendrons ainsi sa consommation annuelle en kWh, qu’il suffit de comparer à sa consommation totale.

Consommation (en watts) X heures d’utilisation par jour X jours d’utilisation par an/1000 = consommation annuelle en kWh

Le prix actuel du kWh pouvant dépasser les 50 centimes d’euro chez certains fournisseurs, tous les 2 kWh gagnés, c’est environ un euro qu’on ne dépensera pas.

Maintenant, à la chasse aux watts !

Ampoule, un choix éclairé

©showcake - stock.adobe.com

C’est probablement l’investissement le plus vite rentable: remplacer une vieille ampoule par du LED peut faire une grosse différence.

Prenons ce vieux lustre avec 3 spots, auquel vous n’aviez jamais prêté attention. Une ampoule casse et au-dessus du culot vous lisez "50 watts", soit 150 watts le lustre complet.

Une heure d’allumage par jour correspond donc à 55 kWh sur une année. L’équivalent avec 3 ampoules de 7 watts en LED ne consommera que 7,5 kWh par an. Économie: 24 euros.

Le frigo, si gourmand

©Andrey Popov - stock.adobe.com

Si votre budget est conséquent, regardez vos gros électroménagers. On commencera par les appareils les plus anciens, la diminution de la consommation électrique étant une amélioration constante.

Le frigo, notamment, est remplacé à longue échéance et englouti les watts. Pour un vieux frigo-congélateur, on peut atteindre 500 kWh/an. Les frigos récents peu performants (classe énergétique F) peuvent diviser cette consommation par deux et les meilleurs descendront sous les 150 kWh/an.

N’oubliez pas aussi de dégivrer votre congélateur pour éviter une surconsommation.

L’écran (plat) de veille

©sutichak - stock.adobe.com

La TV aussi profite des avancées techniques pour se contenter de moins d’électricité. Les premiers LCD affolent les compteurs à plus de 100 watts là où les derniers écrans LED et OLED peuvent diminuer ce chiffre par deux.

Attention: les constructeurs ont tendance à proposer des écrans de plus en plus grands. Remplacer un petit LCD par un énorme LED ne vous fera pas gagner autant qu’espéré.

Surveillez aussi la consommation en veille, notamment si votre téléviseur est connecté à internet.

Sèche-linge naturel

©pjmimages - stock.adobe.com

Le sèche-linge est un appareil extrêmement énergivore à tenir à l’œil. S’il est de l’ancienne génération à évacuation, une centaine de cycles par an pourront consommer 500 kWh. Pour un appareil récent à condensation, on peut espérer descendre à 200 kWh/an.

Encore mieux: dès que les beaux jours sont là et si vous en avez la possibilité, faire sécher son linge dehors consomme très précisément 0 kWh. Imbattable.

Pour sécher à l’intérieur, pensez à aérer la pièce pour évacuer l’humidité.

Quelle taque de cuisson ?

©Joe-L - stock.adobe.com

Si vous devez changer vos taques de cuisson, le choix peut se poser entre l’halogène ou l’induction. La seconde affiche une consommation instantanée plus élevée, mais atteint plus rapidement la température souhaitée.

Sur une année, la consommation moyenne de l’halogène atteindra 260 kWh contre 210 kWh pour l’induction, selon les calculs d’Homegrade, ancienne Maison de l’énergie bruxelloise.

Attention lors du choix, toute votre batterie de cuisine doit être compatible induction.

Chauffage d’appoint

Même les plus résistants au froid craquent parfois pour un petit coup de chauffage électrique dans la salle de bains ou de douche.

Exemple avec un radiateur bain d’huile qui peut avaler 2 000 watts pour réchauffer l’atmosphère. Une demi-heure d’utilisation 6 mois dans l’année équivaudra à 180 kWh sur votre décompte.

On veillera ici à dimensionner son appareil à la taille de la pièce et à se renseigner sur la consommation annoncée pour éviter les mauvaises surprises.

Laisser son chargeur branché

©damrong - stock.adobe.com

Et le chargeur de mon téléphone, si je l’oublie dans la prise toute l’année ? Si certains appareils consomment en veille, les derniers chargeurs sont devenus plus intelligents. Ils ne consomment rien… ou quasiment rien s’ils sont branchés sans rien alimenter.

Sur une multiprise avec 5 chargeurs inutilisés (smartphone, appareil photo, console de jeux), notre wattmètre affichait 0,3 watt, soit 2,6 kWh sur une année.

Mieux vaut s’attaquer à d’autres postes en priorité, même si chaque geste compte.

Faute de prise, vive les piles

©philippe Devanne - stock.adobe.c

La pile électrique fait de la résistance et sa version rechargeable offre une alternative séduisante pour les gros consommateurs.

Les anciennes générations utilisant le nickel-hydrure métallique (NiMH) ou l’antique nickel-cadmium (NiCD) sont dépassées face au Lithium-Ion (Li-Ion).

Plus coûteux, il permet la recharge à n’importe quel instant sans dégradation de la pile, a une plus grande durée de vie et peut atteindre 1,5 volt sur certains modèles AA (contre 1,2 volt pour les NiMH), une nécessité pour certains appareils.